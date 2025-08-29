Скидки
Божович: Альба должен быть с «Ростовом», его отъезды в сборную России — плохо для команды

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о главном тренере «Ростова» Джонатане Альбе, который также работает со сборной России по футболу.

«Когда я работал в «Ростове», у клуба тоже были непонятные результаты. Мы выиграли Кубок, но потом начались проблемы с финансами, и у команды вообще ничего не получалось. Не знаю, какая там ситуация сейчас. Но то, что Альба уезжает в сборную, очень плохо для «Ростова».

Когда результаты команды хромают, главный тренер должен быть с ней. Наверняка работу могут продолжать помощники Альбы, но и он сам должен быть там. Особенно в такой ситуации», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

