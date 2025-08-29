Первый тренер Чалова: своим голом Федя скинул оковы — может, теперь попрёт
Павел Коваль, первый тренер нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, высказался о форварде греческой команды, который забил хорватской «Риеке» (3:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Чалов забил третий мяч ПАОКа в этой встрече.
Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 0
Риека
Риека, Хорватия
1:0 Мейте – 12' 2:0 Константелиас – 25' 3:0 Чалов – 56' 4:0 Якумакис – 77' 5:0 Пелькас – 89'
Удаления: нет / Майсторович – 71'
«Наконец-то Федя забил! Может, теперь попрёт. Он скинул с себя оковы. Нападающему нужно забивать. Хочу, чтобы так было и дальше. Психологически очень важный гол. Читал, что Федю хотели отдать куда-то в Турцию — это несерьёзно. Сейчас он играет в стартовом составе. Это добавляет уверенности и радует. Дай бог, чтобы дальше забивал», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
