Первый тренер Чалова: своим голом Федя скинул оковы — может, теперь попрёт

Павел Коваль, первый тренер нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, высказался о форварде греческой команды, который забил хорватской «Риеке» (3:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Чалов забил третий мяч ПАОКа в этой встрече.

«Наконец-то Федя забил! Может, теперь попрёт. Он скинул с себя оковы. Нападающему нужно забивать. Хочу, чтобы так было и дальше. Психологически очень важный гол. Читал, что Федю хотели отдать куда-то в Турцию — это несерьёзно. Сейчас он играет в стартовом составе. Это добавляет уверенности и радует. Дай бог, чтобы дальше забивал», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.