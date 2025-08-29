Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен итоговый состав сборной России на матчи с Иорданией и с Катаром

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что главный тренер сборной России Валерий Карпин определил итоговый состав команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Национальная команда сыграет с Иорданией 4 сентября дома, а 7 сентября — на выезде с Катаром.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Илья Вахания («Ростов», Ростов-на-Дону), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба — «Спартак», Москва).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).