Результаты жеребьёвки Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, 29 августа

Результаты жеребьёвки Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026
Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. Составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Команды проведут на основном этапе по восемь встреч. Соперники указаны по корзинам. Также указано, какие игры будут проведены на домашней арене или гостевой.

Фото: Пресс-служба УЕФА

Фото: Пресс-служба УЕФА

Фото: Пресс-служба УЕФА

Фото: Пресс-служба УЕФА

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге Европы играют 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЕ используется так называемая швейцарская система, где все 36 команд находятся в единой турнирной таблице.

Действующий победитель Лиги Европы — английский «Тоттенхэм».

