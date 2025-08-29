«Это была клоунада. Хочу извиниться перед мальчишками». Тедеев — про 1:10 «Ростова» в Сочи

Бывший тренер молодёжной команды «Ростова» Заур Тедеев вспомнил, как южный клуб выпустил на матч Мир РПЛ с «Сочи» юношеский состав. Тогда руководство главной командой доверили Тедееву. В итоге ростовчане проиграли со счётом 1:10.

— Вы не раз вспоминали аномальный матч в Сочи и 1:10 юношей «Ростова». Это до сих пор личная боль?

— Наверное, какая-то национальная особенность не даёт больше покоя. Было неприятно в тот день. За моей спиной были мальчишки, у которых впоследствии не состоялась карьера в Премьер-Лиге. И единственный матч в РПЛ ими был проигран со счётом 1:10. Очень надеюсь, что, когда они подрастут и станут большими, мудрыми людьми, они будут рассказывать эту историю младшим с долей иронии. Это на самом деле было смешно. Полная клоунада!

Сегодня, став старше, могу только перед этими мальчишками извиниться — за испорченные души, как ни высокопарно это прозвучит. Они не должны были попадать в эту ситуацию. Руководство нашего клуба просто не смогло правильно отреагировать на неё. Перенесите этот матч — и всё было бы спокойно. Я знаю, где сейчас те ребята. Некоторые уже бросили футбол — не из-за этого, конечно, матча, но так сложилось. Это ведь даже не молодёжная команда была. Мы заявляли доступных ребят из академии в течение ночи и наутро, в день матча, вылетали. Президент клуба, дай господь ему здоровья, видя моё состояние, сел в чартере рядом со мной и потом оказал поддержку. Не удивлюсь, если идея встретить потом команду у стадиона «Олимп» принадлежала ему же. Там собралось человек 100, не меньше. И в такой тяжелейший момент они кричали моё имя и слова поддержки этим мальчикам. Он мне сказал потом: «Из-за этого ты и должен работать здесь». И эта фраза оказалась ключевой. Но затем я допустил ошибку, уйдя из «Ростова», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.