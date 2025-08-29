Миодраг Божович оценил роль Марко Николича в результатах ЦСКА

Бывший тренер ряда российский клубов Миодраг Божович оценил роль Марко Николича в последних результатах ЦСКА. Николич покинул московский клуб этим летом, серб возглавил греческий АЕК. Место главного тренера ЦСКА занял Фабио Челестини, при котором красно-синие выиграли Суперкубок России.

«Работу тренера всегда можно оценить после его ухода. Если команда продолжает давать хороший результат, это в том числе его работа. Если после него всё плохо, значит, он недоработал. Когда я впервые приехал в Россию и взял «Амкар», до меня там работал Рашид Рахимов. И мне досталась очень сбалансированная команда, было всё как надо.

Мне нужно было просто ничего не испортить, до меня была сделана очень большая работа. Так и сейчас в ЦСКА: текущие результаты команды — заслуга Николича. Но и вклад Челестини нельзя недооценивать, потому что он продолжает дело Марко. Выстроить команду за короткий срок очень непросто. Но посмотрим, каковы будут дела ЦСКА Челестини через время», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.