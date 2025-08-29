Карпин высказался о вызове Сафонова, Головина и Алексея Миранчука в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду россиян, которые выступают в зарубежных клубах.

— В итоговый состав включены Сафонов, Головин, Алексей Миранчук. Нет опасений относительно их состояния в том числе из-за логистики?

— Нам предстоят два матча, поэтому логистика и долгие перелёты не будут критичны. Тот же Алексей Миранчук, вероятно, прилетит позднее других игроков, и скорее сыграет с Катаром, а не с Иорданией. Но для нас важнее не время на дорогу, а желание самих игроков приехать и выступить за сборную. У ребят оно есть, они с большим энтузиазмом откликнулись на вызов, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.