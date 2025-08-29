Скидки
Главная Футбол Новости

Результаты жеребьёвки Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026

Результаты жеребьёвки Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026
Комментарии

Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги конференций сезона-2025/2026. Составлена общая таблица, а также распределены матчи для каждого конкретного клуба. Команды проведут на основном этапе по шесть встреч, соперники каждого клуба последовательно указаны по корзинам. Также определены домашние и выездные матчи.

Корзина 1:

Фото: Пресс-служба УЕФА

Корзина 2:

Фото: Пресс-служба УЕФА

Корзина 3:

Фото: Пресс-служба УЕФА

Корзина 4:

Фото: Пресс-служба УЕФА

Корзина 5:

Фото: Пресс-служба УЕФА

Корзина 6:

Фото: Пресс-служба УЕФА

Напомним, с сезона-2024/2025 еврокубковые турниры проходят в новом формате. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в еврокубковых турнирах используется система, где все команды-участницы находятся в единой турнирной таблице.

Действующий победитель Лиги конференций — лондонский «Челси».

