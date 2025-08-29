Матвей Кисляк ответил на вопрос о сравнениях с Алексеем Батраковым

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос о сравнениях с хавбеком «Локомотива» Алексеем Батраковым.

— Сколько раз в год ты слышишь про сравнение с Батраковым?

— Честно говоря, на самом деле много, везде это гуляет. Но именно чтобы спрашивали меня — такого нет, я не знаю…

— Вы товарищи?

— Да, да, безусловно. Мы с самого детства играем вместе.

— Скажи, а есть такая у тебя мечта, в какой-нибудь сине-бело-голубой такой форме объединиться когда-нибудь?

— Не. Сине-бело-голубой? Не очень (смеётся). Не могу сказать, что это мечта, — сказал Кисляк в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»