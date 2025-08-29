«Родина» — «Торпедо»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 29 августа, состоится первый матч 7-го тура Pari Лиги между московскими «Родиной» и «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступит Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирную таблицу чемпионата Первой лиги возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 18 очков из 18 возможных. Второе место занимает «Урал», набравший 15 очков после шести игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся костромской «Спартак» (13) и «КАМАЗ» (13). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который сумел набрать лишь два очка за шесть игр.