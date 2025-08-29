Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
21:45 Мск
Божович: сколько я работал в России, каждый год говорили — «Спартак» станет чемпионом!»

Аудио-версия:
Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о ситуации московского «Спартака». Он констатировал, что у красно-белых есть улучшение в игровом плане.

«Сколько я работал в России, каждый год говорили: «Спартак» станет чемпионом, мы готовы!» Но лишь Каррера за много лет смог привести клуб к титулу. И сейчас рано что-то говорить. Когда «Спартак» начнёт регулярно побеждать команды из нижней части таблицы, мы скажем, что дела наладились. Но по игре «Спартак» уже действительно смотрится лучше.

Судьба тренера всегда зависит от результатов. Всем понятно, что будет, если у «Спартака» они окажутся нехорошими. У болельщиков и руководства уже нет терпения», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

