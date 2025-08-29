Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Чьё-то место занял какой-то бразилец». Министр спорта РФ — о лимите на легионеров

«Чьё-то место занял какой-то бразилец». Министр спорта РФ — о лимите на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, что ужесточение лимита на легионеров в российском футболе связано со снижением количества игрового времени доморощенных игроков.

«Когда в 2020 году лимит резко ослаб, игровое время россиян резко уменьшилось и дальше снижалось. Сейчас уже на 40%. Чьё-то место занял какой-то бразилец», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).

Комментарии
