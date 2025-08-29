Экс-игрок ЦСКА Иванов: удивительно, как быстро закончилась история Зделара в «Зените»

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов высказался об уходе экс-игрока армейцев Саши Зделара из санкт-петербургского «Зенита». О расторжении контракта с сербским полузащитник сине-бело-голубые объявили сегодня, 29 августа.

«Не только у игроков ЦСКА не ладится в «Зените». Там много футболистов и конкуренция выше. Удивительно, как быстро закончилась история Зделара в «Зените». Но такое бывает. Зависит и от психологии игрока — поначалу было что-то хорошо, а потом не сложилось. В ЦСКА ему было бы проще — и он играл», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.