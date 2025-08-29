Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Заур Тедеев: диву даюсь, как родителям детей пудрят мозги разные субъекты футбола

Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о рыночных отношениях на уровне детско-юношеского футбола и академий.

— Из Тольятти сегодня переманивают футболистов в другие академии?
— Этот процесс существует и будет существовать, потому что рыночные отношения в российском футболе среди разных субъектов — агенты, родители, футболисты, — к сожалению, преобладает над здравым смыслом. Сильно мешает развитию то, что некоторые увозят ребёнка в раннем возрасте и обещают его родителям, что он их обогатит. Я часто слушаю родителей и диву даюсь, насколько им пудрят мозги разные субъекты футбола. Не хочу говорить об агентах. Это тоже субъекты футбола, которых мы должны уважать. Но не все агенты проникаются футболом на том или ином этапе развития игрока.

У каждого этапа своя особенность. Когда ты не учитываешь эти особенности и в пубертатный период перевозишь футболиста в другой регион, со временем с ним случаются какие-то проблемы. Ты не обращаешь внимания на биологические моменты, которые происходят внутри человека, и как он реагирует, когда находится вдали от близких. Агент об этом не думает, забирая ребёнка. На этапе 12-16 лет случаются основные проблемы с точки зрения дальнейших перспектив. За этим нужно следить. Да, такие моменты случаются и у нас. Я слышу от тренеров и руководителей академий, что каких-то футболистов пытаются переманить. Это плачевная ситуация. Ещё хуже, когда сами родители готовы отправить своего ребёнка воспитываться в неестественной среде.

Все мы выросли со своими близкими и родными в собственном дворе. Мы там становились лучше и сильнее. А сейчас мы отправляем ребёнка куда-то, и ему нужно время привыкнуть к быту и устоям. А это ещё казарменные условия. Это вообще катастрофа, когда ты идёшь строем какой-то период своей жизни и даже не можешь спокойно выйти на улицу и с кем-то поругаться. Ты постоянно находишься в одной и той же среде. Это ненормально. А зачастую ещё и приходится учиться в классе только с одними пацанами. Это тоже нехорошо. Но академия «Акрона» этим и отличается — у нас вместе учатся и мальчики, и девочки. Понятное дело, что Россия — большая страна и в силу специфики приходится устраивать лагеря. Но сегодня в академии «Акрона» создаются условия, приближённые к семейным. Воспитатели создают эту атмосферу, дети и даже родители могут приехать и быть рядом. Этому больше нужно уделять внимание. Тогда будет полноценный спортсмен, который вырос по правильным принципам жизни», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

