Заур Тедеев: молюсь за своих футболистов, за родных, за страну

Заур Тедеев: молюсь за своих футболистов, за родных, за страну
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался на тему веры. Специалист придерживается христианских взглядов.

— Когда и как вы пришли к вере?
— Сравнительно недавно отмечали 1100 лет крещения Алании. Так сложилось, что осетины, аланы приняли христианство на 72 года раньше Руси. Это наша вера и какая-то предрасположенность. Плюс в моей семье всегда были высоконравственные отношения, направленные на взаимодействия друг с другом. А помогать близким — это веление господа в первую очередь. Я молюсь — за своих футболистов, за своих старших, младших. За страну. Мне так легче. В храме я себя успокаиваю. Это придаёт мне сил. Почему так сложилось, сказать сложно. Но стараюсь там бывать хотя бы раз в неделю, — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

«Я молюсь за своих футболистов, за родных, за страну». По душам с Зауром Тедеевым
Эксклюзив
«Я молюсь за своих футболистов, за родных, за страну». По душам с Зауром Тедеевым
