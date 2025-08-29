Кисляк ответил, в форме какого клуба хотел бы слышать гимн Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил, в форме какого клуба он хотел бы слышать гимн Лиги чемпионов. Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

— В какой форме — в «Сити», «Барселоне» или «ПСЖ» — хотел бы слышать гимн Лиги Чемпионов?

— В «Барселоне». Я за «Барселону» болею. Вообще я никогда не ходил на Лигу чемпионов, — сказал Кисляк в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кисляк забил один гол и сделал три результативные передачи в шести матчах. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Матвея составляет € 8 млн.