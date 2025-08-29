«Спартак» опубликовал статистику Умярова на фоне невызова футболиста в сборную России

Московский «Спартак» опубликовал статистику полузащитника Наиля Умярова на фоне невызова футболиста в сборную России на сентябрьский международный сбор. Напомним, в первом осеннем месяце команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и с Катаром.

«Лучший по количеству минут на поле (600).

Лучший полузащитник по количеству удачных ТТД (459).

Лучший полузащитник по количеству точных передач (340).

Лучший полузащитник по возвратам мяча (115).

Лучший игрок «Спартака» по пробегу (69 км).

Счастливы иметь такого игрока в команде», — написано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.