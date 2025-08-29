Карпин поделился ожиданиями от матчей России с Катаром и с Иорданией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Катара и Иордании в рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора.

— Каковы ваши ожидания от предстоящего сбора и предстоящих матчей с Иорданией и с Катаром?

— Ожидания как раз связаны с соперниками. Обе команды показывают хороший уровень игры, но при этом отличаются по стилю. Будет интересно посмотреть и оценить нашу сборную в этих встречах, и Иордания, и Катар — всё же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее, — приводит слова Карпина официальный сайт Российского футбольного союза.