Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин поделился ожиданиями от матчей России с Катаром и с Иорданией

Карпин поделился ожиданиями от матчей России с Катаром и с Иорданией
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Катара и Иордании в рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора.

— Каковы ваши ожидания от предстоящего сбора и предстоящих матчей с Иорданией и с Катаром?
— Ожидания как раз связаны с соперниками. Обе команды показывают хороший уровень игры, но при этом отличаются по стилю. Будет интересно посмотреть и оценить нашу сборную в этих встречах, и Иордания, и Катар — всё же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее, — приводит слова Карпина официальный сайт Российского футбольного союза.

Материалы по теме
Карпин объяснил, почему опять не вызвал Умярова в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android