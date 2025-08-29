Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: вижу, что Карпин из «Динамо» хочет «Ростов» сделать

Бубнов: вижу, что Карпин из «Динамо» хочет «Ростов» сделать
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо». Эксперт считает, что специалист пытается выстроить в команде бело-голубых такую же модель игры, которую выстроил в своём бывшем клубе — «Ростове».

«Вижу, что Карпин из «Динамо» хочет «Ростов» сделать. Хотя он говорит, что он как «Ростов» не будет играть, а будет играть, как сборная. Но как сборная играет — вообще непонятно… Потому что там постоянно разные футболисты, и соперники не те. Поэтому здесь вообще ничего не понятно», — сказал Александр Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Эксклюзив
Валерий Карпин высказался о низкой результативности «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android