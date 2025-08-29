Бубнов: вижу, что Карпин из «Динамо» хочет «Ростов» сделать

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо». Эксперт считает, что специалист пытается выстроить в команде бело-голубых такую же модель игры, которую выстроил в своём бывшем клубе — «Ростове».

«Вижу, что Карпин из «Динамо» хочет «Ростов» сделать. Хотя он говорит, что он как «Ростов» не будет играть, а будет играть, как сборная. Но как сборная играет — вообще непонятно… Потому что там постоянно разные футболисты, и соперники не те. Поэтому здесь вообще ничего не понятно», — сказал Александр Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».