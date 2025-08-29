Сергей Паршивлюк рассказал, поменялся ли Карпин со времён работы в «Спартаке»

Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал, изменился ли возглавляющий бело-голубых российский специалист Валерий Карпин со времён работы в «Спартаке». Паршивлюк выступал за красно-белых, когда Карпин был главным тренером «Спартака».

— У вас с Карпиным случилось воссоединение. Он поменялся за 15 лет?

— Как человек — никак. Такой же энергичный и амбициозный. Мы с ним всё это время поддерживали связь, поэтому изменений нет, — сказал Паршивлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Динамо» (8) — седьмое.