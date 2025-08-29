«Всё в тумане». Бубнов ответил, что отталкивает в игре московского «Динамо»

Бывший российский футболист Александр Бубнов рассказал, что его отталкивает в игре московского «Динамо». Этим летом бело-голубых возглавил действующий главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

«Что в игре «Динамо» отталкивает? Ну, во-первых, баланса нет. Во-вторых, такого прессинга, какой у него в «Ростове» был, тоже нет. Они, по-моему, в «Ростове» даже надёжнее играли, чем сейчас они действуют в обороне. Хотя у него люди играют из «Ростова». Поэтому у него, можно сказать, туман. Всё в тумане», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Динамо» (8) — седьмое.