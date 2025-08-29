Кисляк оценил влияние Пьянича на свою игру в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как на его игру повлиял экс-футболист армейцев Миралем Пьянич.

— Пьянич как сильно повлиял на твою игру?

— Да на самом деле сильно. Вообще, я открою просто занавеску. Когда его подписывали, я тогда не играл вообще. То есть я на замену выходил — две минуты, три минуты, где-то в концовочку, под премиальные, как говорится.

— Ты, кстати, щитком забил с углового?

— Да.

— Зделар играл на твоей позиции?

— Да, Зделар, Мендес играл. Вот когда подписывали Пьянича, многие мне говорили, просто знакомые, друзья подшучивали надо мной, что ну всё, ты всё. Потому что и так я не играл, ещё и Пьянича подписывают на мою позицию. В итоге Пьянич пришёл, и он на меня, да, сильно повлиял, просто смотрел, что он делает на тренировках, — не верил, что так можно быстро принимать решение, как он, — сказал Кисляк в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!».