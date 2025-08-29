«Это боль». Заур Тедеев — об упадке футбола в родной Северной Осетии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался по поводу упадка футбола в родной Северной Осетии.

— В вашей родной Осетии футбол совсем пришёл в упадок?

— Вы знаете, футбол в Осетии настолько силён, что там даже вопреки всегда будут игроки. Безумно богатая на таланты республика. Но потрясения с «Аланией» не могли пройти бесследно. Взлёт осетинского футбола сопровождала фанатичная отдача Валерия Георгиевича Газзаева. Золотые времена связаны только с ним. Я рос на тех примерах, я попал в эту команду. Когда Газзаев пошёл покорять вершины Европы в другие амбициозные команды и добился всего в жизни, другого такого человека во Владикавказе не нашлось. Безусловно, это боль.

А сейчас в Осетии и с вольной борьбой проблемы. Сейчас нужно задуматься, что в целом происходит со спортом в республике. Этому надо просто уделять внимание — и терпеть. А у нас всё время какие-то американские горки — постоянно какие-то катаклизмы. Вроде бы что-то постоянно меняем, но никуда не приходим. Это я испытал, когда вернулся из «Ростова». Нескольких месяцев мне хватило, чтобы понять, что вернулся не вовремя. Может, больше этого никогда и не случится, но тогда я понял, что допустил ошибку. В Осетии и сегодня есть специалисты, которые могут изменить ситуацию. Посмотрите, как рискует Спартак Гогниев, вводя 16-17-летних мальчишек в состав «Алании». Я считаю, что это залог будущего футбола в республике. У меня даже нет сомнений, что кто-то из этих парней ещё заиграет в Премьер-Лиге, — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.