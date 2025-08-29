Агент Лукина высказался о первом вызове защитника в сборную России

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, высказался о дебютном вызове своего клиента в сборную России. Игрок попал в заявку национальной команды на матчи с Катаром и Иорданией.

«Матвей очень рад этому событию. Он надеется проявить себя максимально хорошо в сборной. Матвей ждёт этого момента с нетерпением. Недавно в интервью он рассказывал, что для него значит сборная. Для Матвея это мечта детства. Как любой ребёнок, он хотел играть в футбол на самом высоком уровне. Для него было целью попасть в сборную России. Важное для Матвея событие», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.