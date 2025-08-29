Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Лукина высказался о первом вызове защитника в сборную России

Агент Лукина высказался о первом вызове защитника в сборную России
Комментарии

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, высказался о дебютном вызове своего клиента в сборную России. Игрок попал в заявку национальной команды на матчи с Катаром и Иорданией.

«Матвей очень рад этому событию. Он надеется проявить себя максимально хорошо в сборной. Матвей ждёт этого момента с нетерпением. Недавно в интервью он рассказывал, что для него значит сборная. Для Матвея это мечта детства. Как любой ребёнок, он хотел играть в футбол на самом высоком уровне. Для него было целью попасть в сборную России. Важное для Матвея событие», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Карпин объяснил, почему опять не вызвал Умярова в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android