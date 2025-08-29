Игорь Колыванов: не слышал, чтобы Карпина что-то не устраивало в игре Умярова

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на невызов полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в сборную России на сентябрьский международный сбор. Напомним, в первом осеннем месяце команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией и с Катаром.

«Умяров — один из лидеров опорной зоны «Спартака». Не могу сказать, почему Карпин его не вызывает в сборную России. Но последний год Наиль играет здорово! Он умеет делать в опорной зоне, что от него требуется. Умяров набрал физическую форму, один из лидеров РПЛ. Никогда не слышал, чтобы Карпина что-то не устраивало в игре Умярова», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.