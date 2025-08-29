Бубнов предположил, чего не хватило Сторожуку в «Ахмате»

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, почему у российского специалиста Александра Сторожука не получилось проявить себя на посту главного тренера грозненского «Ахмата».

«Само качество игры и, самое главное, как они играли — при Сторожуке то же самое было. Помнишь, я говорил, что Сторожук всегда перед игрой выступал очень неуверенно? Потому что он не уверен в них был. Может быть, я допускаю, что у Сторожука не хватало авторитета. Потому что Сторожук по авторитету не может сравниться с Черчесовым, а это очень сильно на игроков действует», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».