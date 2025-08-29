Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш: если бы не финансы, то я бы не приехал в Россию

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш признался, что оказался в России только из-за финансовых соображений.

— Контракт в «Локомотиве» — самый большой в твоей карьере?

— Да. И честно: если бы не финансовая мотивация, то не переезжал бы в Россию, а остался бы в Турции. Там я отлично знал клуб, город и страну. Деньги были основным стимулом при переходе в «Локо». Люди не всегда это понимают. Для них футбол — это про эмоции. А для футболистов — работа, — приводит слова Фернандеша Sport24.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2015 по 2019 год. Вместе с железнодорожниками португальский хавбек становился чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны. Сейчас Фернандешу 38 лет. Он также выступал за английские «Портсмут» и «Эвертон», португальскую «Бенфику», испанскую «Валенсию», турецкий «Бешикташ» и «Краснодар».