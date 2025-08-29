Тедеев: критикам Дзюбы советую разок проехать с ним от аэропорта до отеля

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о нападающем тольяттинской команды Артёме Дзюбе. Он отметил отношение 37-летнего футболиста к болельщикам.

— Можете иной раз посоветоваться с Дзюбой по составу или тактике?

— Честно вам скажу — никогда такого не было. Артём очень мудрый человек. Я могу с ним обсудить какие-то игровые моменты или взаимодействия с определёнными футболистами. Я то же самое могу обсудить и с любым другим игроком. Но если Артём выскажет своё мнение относительно состава, я 100% к нему прислушаюсь. Так же, как и к мнению Гудиева или Васютина. Понятно, что вес этих мнений может быть разным, но это не значит, что мнение Дзюбы намного важнее мнений остальных. И сам Артём это прекрасно понимает. Вы обратите внимание, с кем дружит Дзюба. Да со всеми! Это говорит о том, что он в любой ситуации способен быть на уровне, которого она требует. Это же супер, здорово!

За это огромная благодарность его папе с мамой. Он воспитывался в простой среде. Я смотрю на его родителей, детей, супругу — я всё это изучаю. Простейшие люди — это же супер! Человек, зная себе цену, понимая, что он велик, ведёт себя абсолютно доступно. Каждому, кто смеет критиковать Дзюбу, я бы советовал разок проехать с ним от одного аэропорта до другого и до отеля. И посмотреть, сколько людей к нему подходит. Я ни разу не видел, чтобы Дзюба фотографировался без улыбки! Это о чём говорит? О том, что человек отдаёт себя людям. А журналисты, другие субъекты футбола, не знаю Артёма, начинают его критиковать. Когда он что-то говорит, то говорит от сердца. Он никогда не врёт. И вот это люди должны знать и понимать, а не искать возможность его где-то уколоть. Смысла нет, — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.