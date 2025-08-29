Главный тренер «Акрона» Тедеев поддержал Сторожука после отставки из «Ахмата»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поддержал российского специалиста Александра Сторожука после отставки из «Ахмата» в начале сезона-2025/2026.

«Везде хочется принципиальности, хочется зарубаться. И в то же время со всеми коллегами стремишься общаться, дружить, понимать. Все мы делаем одно дело. В какой-то момент мы успешны, в какой-то — неуспешны. Я, допустим, с большущим уважением отношусь к Сторожуку и знаю его как очень сильного специалиста. Но иногда такое случается. Мне даже тяжело ему набрать, потому что я знаю, что для него самого произошедшее [отставка из «Ахмата»] — неожиданность. Но я желаю Александру только успехов и удачи. Такое может произойти абсолютно с любым тренером. Это не говорит о силе и способностях специалиста. Может, ты просто зашёл не в ту дверь, и нужно было зайти в другую.

Я считаю, что между тренерами должны сохраняться нормальные, уважительные отношения. Во всяком случае я лично к этому стремлюсь», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.