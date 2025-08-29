Скидки
Главный тренер «Акрона» Тедеев поддержал Сторожука после отставки из «Ахмата»

Главный тренер «Акрона» Тедеев поддержал Сторожука после отставки из «Ахмата»
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поддержал российского специалиста Александра Сторожука после отставки из «Ахмата» в начале сезона-2025/2026.

«Везде хочется принципиальности, хочется зарубаться. И в то же время со всеми коллегами стремишься общаться, дружить, понимать. Все мы делаем одно дело. В какой-то момент мы успешны, в какой-то — неуспешны. Я, допустим, с большущим уважением отношусь к Сторожуку и знаю его как очень сильного специалиста. Но иногда такое случается. Мне даже тяжело ему набрать, потому что я знаю, что для него самого произошедшее [отставка из «Ахмата»] — неожиданность. Но я желаю Александру только успехов и удачи. Такое может произойти абсолютно с любым тренером. Это не говорит о силе и способностях специалиста. Может, ты просто зашёл не в ту дверь, и нужно было зайти в другую.

Я считаю, что между тренерами должны сохраняться нормальные, уважительные отношения. Во всяком случае я лично к этому стремлюсь», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

