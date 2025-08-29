Карпин высказался о тактике сборной России на матчи с Катаром и Иорданией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о тактике национальной команды на товарищеские матчи с Катаром и Иорданией в рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора.

– Вы упомянули, что Иордания и Катар отличаются по стилю игры. Будете ли учитывать особенности игры соперников при ротации состава на два матча? Или всё же будете отталкиваться от собственных планов?

– Скорее будем отталкиваться от собственных планов, и, что важнее, – от состояния наших игроков. Кому-то предстоит перелёт, кто-то позже сыграет матч РПЛ, а кто-то – раньше, не все начнут сбор с одинаковой функциональной готовностью. Всё это будем учитывать, чтобы игроки могли выйти на поле в своём оптимальном состоянии. Стиль соперников, естественно, изучим, расскажем о нём футболистам и учтём при подготовке. Но именно состав на матчи будем выбирать по другим критериям, — цитирует Карпина официальный сайт РФС.