21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Карпин высказался о тактике сборной России на матчи с Катаром и Иорданией

Карпин высказался о тактике сборной России на матчи с Катаром и Иорданией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о тактике национальной команды на товарищеские матчи с Катаром и Иорданией в рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора.

– Вы упомянули, что Иордания и Катар отличаются по стилю игры. Будете ли учитывать особенности игры соперников при ротации состава на два матча? Или всё же будете отталкиваться от собственных планов?
– Скорее будем отталкиваться от собственных планов, и, что важнее, – от состояния наших игроков. Кому-то предстоит перелёт, кто-то позже сыграет матч РПЛ, а кто-то – раньше, не все начнут сбор с одинаковой функциональной готовностью. Всё это будем учитывать, чтобы игроки могли выйти на поле в своём оптимальном состоянии. Стиль соперников, естественно, изучим, расскажем о нём футболистам и учтём при подготовке. Но именно состав на матчи будем выбирать по другим критериям, — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

