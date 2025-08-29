Скидки
«Это не связано с изменением лимита». Глава «Зенита» — о расторжении контракта со Зделаром

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему сине-бело-голубые расторгли контракт с полузащитником Сашей Зделаром.

«Расторжение контракта со Зделаром никак не связано с приближающимся изменением лимита на легионеров. К сожалению, Саша, который не только настоящий профессионал, но и хороший человек, получил травму, не позволившую выйти на его уровень в начале сезона. Желаем Зделару здоровья и, какие его годы, найти команду в сильном чемпионате и продолжить карьеру», — приводит слова Медведева Sport24.

Сербский футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из московского ЦСКА зимой нынешнего года. За этот период Зделар принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

