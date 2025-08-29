Скидки
Миодраг Божович: «Динамо» — непростой клуб, что-то хромает в организации

Аудио-версия:
Бывший тренер московского «Динамо» Миодраг Божович высказался о старте сезона в исполнении бело-голубых.

«Динамо» — очень непростой клуб. У них уже долго не было результата, которого клуб заслуживает своими традициями и реноме. И в этом сезоне не происходит ничего особенно плохого — просто это «Динамо». Как болельщики поют: «Оооо, это «Динамо»!»

Теоретически Карпин может выправить ситуацию, но у «Динамо» нет состава для того, чтобы выигрывать чемпионство. Думаю, будет очень сложно. Тренер здесь ни при чём, ведь что-то хромает в организации клуба. А по ресурсам «Динамо» — один из сильнейших клубов России», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Динамо» (8) — седьмое.

