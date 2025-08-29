Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Кисляк: есть мечта просто сходить на Лигу чемпионов для начала

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о мечте посетить матч Лиги чемпионов и сыграть в самом престижном еврокубке.

«По поводу Лиги чемпионов. У меня есть мечта просто сходить туда для начала, а потом уже сыграть, конечно», — сказал Кисляк в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

