ПАОК Чалова сыграет с «Лудогорцем», «Сельтой» и шестью другими командами в Лиге Европы

Стали известны соперники футбольного клуба ПАОК, за который выступают российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, в рамках общего этапа Лиги Европы УЕФА. Так, греческая команда сыграет с «Лудогорцем», «Сельтой», «Лиллем», «Бетисом», «Маккаби» Тель-Авив, «Лионом», «Янг Бойз» и «Бранном». Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм».

Чалову 27 лет, он перешёл в греческий клуб летом прошлого года. В 40 матчах сезона-2024/2025 Фёдор забил пять голов и сделал семь результативных передач. Фёдор — воспитанник ЦСКА. В составе армейцев Фёдор выиграл Кубок и Суперкубок России, а также становился серебряным призёром чемпионата страны.