Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПАОК Чалова сыграет с «Лудогорцем», «Сельтой» и шестью другими командами в Лиге Европы

ПАОК Чалова сыграет с «Лудогорцем», «Сельтой» и шестью другими командами в Лиге Европы
Комментарии

Стали известны соперники футбольного клуба ПАОК, за который выступают российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, в рамках общего этапа Лиги Европы УЕФА. Так, греческая команда сыграет с «Лудогорцем», «Сельтой», «Лиллем», «Бетисом», «Маккаби» Тель-Авив, «Лионом», «Янг Бойз» и «Бранном». Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм».

Чалову 27 лет, он перешёл в греческий клуб летом прошлого года. В 40 матчах сезона-2024/2025 Фёдор забил пять голов и сделал семь результативных передач. Фёдор — воспитанник ЦСКА. В составе армейцев Фёдор выиграл Кубок и Суперкубок России, а также становился серебряным призёром чемпионата страны.

Материалы по теме
Результаты жеребьёвки Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android