ЦСКА объявил об уходе нападающего Яковлева из клуба, он продолжит карьеру в «Волге»

ЦСКА в телеграм-канале объявил, что 23-летний нападающий Владислав Яковлев покидает стан красно-синих. Подчёркивается, что футболист продолжит карьеру в ульяновской «Волге».

«Желаем Владиславу успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении ЦСКА.

Яковлев является воспитанником академии армейцев, в составе которой нападающий становился чемпионом России в 2017 году. За основную команду ЦСКА форвард провёл 36 матчей, в которых отметился голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 300 тыс.

