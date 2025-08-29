Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Заур Тедеев: Мелёхин приехал к нам в шлёпанцах зимой. Я сразу подумал — мой клиент

Заур Тедеев: Мелёхин приехал к нам в шлёпанцах зимой. Я сразу подумал — мой клиент
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о знакомстве с защитником Виктором Мелёхиным, который на текущий момент является футболистом «Ростова».

— Мелёхин, Лангович, Щетинин — тоже ваши ученики? Довольны их прогрессом?
— Конечно, я за них очень рад, мы на связи. Мелёхин — это вообще уникальная история. Как-то уезжали на сборы двумя командами — я с молодёжной и коллега Калашников с юношеской. Илья Евгеньевич просил: «Ну не забирай ты сейчас Горелова, для меня это системный футболист» (он сейчас в «Черноморце» играет). И мы как тренеры друг друга поняли. Но у меня всего 19 игроков. Я Тупикову Антону Дмитриевичу [руководитель академии «Ростова»] говорю: «Мне бы ещё кого-то в середину». Он сразу отыскал Мелёхина в недрах какой-то неизвестной академии. В Новороссийск приехал парень — сразу обратил на себя внимание. В шлёпанцах зимой, свитер заправлен в джинсы. Я его как увидел, сразу подумал: ну это точно мой клиент. Мы его в тренировках посмотрели и поняли, что по своему уровню это не центральный полузащитник, который под «нападающими» бегал, а центральный защитник. Какое-то время Витя сопротивлялся, а уже вскоре играл в Премьер-Лиге. Здорово же!, — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

