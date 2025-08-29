«Челси» может усилить состав полузащитником «Брайтона» — Романо

«Челси» работает над сделкой по подписанию контракта с 20-летним атакующим полузащитником «Брайтона» Факундо Буонанотте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, интерес к аргентинскому футболисту также проявляют дортмундская «Боруссия» и несколько неназванных клубов Англии.

В минувшем сезоне Буонанотте играл за «Лестер» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Брайтоном» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

