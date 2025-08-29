Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Зенита-2» Никита Лобов перешёл в казанский «Рубин»

Капитан «Зенита-2» Никита Лобов перешёл в казанский «Рубин»
Комментарии

«Зенит-2» в телеграм-канале объявил о переходе 20-летнего центрального защитника Никиты Лобова в казанский «Рубин». Подчёркивается, что соглашение оставляет за сине-бело-голубыми право обратного выкупа футболиста.

«Сине-бело-голубые желают Никите Лобову удачи в составе нового клуба!» — написано в сообщении «Зенита-2».

В составе основной команды санкт-петербургского клуба Лобов принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России. Защитник являлся капитаном «Зенита-2».

После шести туров Мир Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал 10 очков и на текущий момент занимает пятое место. В 7-м туре чемпионата России казанская команда встретится с «Оренбургом» (30 августа).

Материалы по теме
«Это не связано с изменением лимита». Глава «Зенита» — о расторжении контракта со Зделаром

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android