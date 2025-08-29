Капитан «Зенита-2» Никита Лобов перешёл в казанский «Рубин»

«Зенит-2» в телеграм-канале объявил о переходе 20-летнего центрального защитника Никиты Лобова в казанский «Рубин». Подчёркивается, что соглашение оставляет за сине-бело-голубыми право обратного выкупа футболиста.

«Сине-бело-голубые желают Никите Лобову удачи в составе нового клуба!» — написано в сообщении «Зенита-2».

В составе основной команды санкт-петербургского клуба Лобов принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России. Защитник являлся капитаном «Зенита-2».

После шести туров Мир Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал 10 очков и на текущий момент занимает пятое место. В 7-м туре чемпионата России казанская команда встретится с «Оренбургом» (30 августа).

Сколько стоят молодые футболисты: