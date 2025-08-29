Расписание матчей 3-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 3-го тура чемпионата Франции по футболу 2025/2026

Комментарии

Сегодня, 29 августа, стартует 3-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 3-го тура Лиги 1 (время московское):

Пятница, 29 августа:

21:45. «Ланс» — «Брест».

Суббота, 30 августа:

18:00. «Лорьян» — «Лилль»;
20:00. «Нант» — «Осер»;
22:05. «Тулуза» — «ПСЖ».

Воскресенье, 31 августа:

16:00. «Анже» — «Ренн»;
18:15. «Гавр» — «Ницца»;
18:15. «Монако» — «Страсбург»;
18:15. «Париж» — «Метц»;
21:45. «Лион» — «Марсель».

Действующий чемпион Франции — «ПСЖ». Также парижская команда по итогам прошлого сезона выиграла Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Комментарии
