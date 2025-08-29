Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Деменко предположил, с чем связан невызов Умярова в сборную России

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко предположил, с чем связан невызов полузащитника красно-белых Наиля Умярова в сборную России для участия товарищеские матчи с Катаром и Иорданией в рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора.

«Умяров проводит неплохие сезоны, играет в основном составе. Сложно ответить, почему именно Наиля Карпин не вызывает. Но Умяров же был в сборной, хоть и игрового времени было мало. Может, было какое-то недопонимание в игре. У Валерия Георгиевича может быть свое видение, возможно, что-то ему не нравится. Большую часть там играет Глебов. Может, всё зависит от тактики, схемы», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Национальная команда сыграет с Иорданией 4 сентября дома, а 7 сентября — на выезде с Катаром.

Комментарии
