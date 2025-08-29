Тедеев: если спросить мою жену, в какой я сейчас лиге, боюсь, сразу не ответит

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал о членах своей семьи, а также об их связи со спортом.

«В Осетии не особо принято говорить много о семейных отношениях. Благо у меня хорошая семья. Отец, мать, слава богу, живы. Я им безумно благодарен за всё, что они сделали для меня. У меня трое детей, супруга.

Старший сын пытался играть в футбол, и мой папа этого очень хотел. А я ещё был слишком молодым, пацаном-отцом. В 22 года родилась двойня, мальчик с девочкой. И мой сын Алан пробовал играть. Я пару раз увидел, как пешком по полю ходит, и понял для себя: не нужно. Им с сестрой по 22 года, учатся в Москве. Ещё есть маленький, 2013 года. Но и он не по футболу. Если бы у всех именитых футболистов дети становились бы игроками, фамилии в футболе не менялись бы

Жене я тоже признателен. Было время, когда у меня был футбол, но он ничего моей семье не приносил. Всё это вытерпеть было довольно сложно. Мудрость женщины тоже очень важна. А она воспитала троих детей. Они сегодня полезны обществу, ведут себя достойно, и я это вижу. Их не заботит то, что отца показывают по телевизору. Они живут обычной, нормальной жизнью, так же как и я в своё время жил. Я этим очень горжусь и всегда им желаю не считать себя лучше других и быть со всеми наравне. И если есть возможность — помогать другим. Если Господь им это даст, я буду очень счастливым отцом.

Мой отец пытался заниматься футболом, а мама была совсем далека от спорта. Наверное, поэтому из меня и не получился большой футболист. Здоровья точно не хватило. Травмы часто бывали — это тоже генетическая основа. Моей супруге спорт вообще категорически не интересен. Если её спросить, в какой я сейчас лиге, боюсь, сразу не ответит (улыбается). Она занимается детьми — это самое главное», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.