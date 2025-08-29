Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Эти люди не будут на мне зарабатывать». Заур Тедеев — о друзьях среди футбольных агентов

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал о своих друзьях среди футбольных агентов.

«К агентам отношусь прежде всего как к людям. В моей жизни есть агенты, которых я высоко ценю и уважаю. Это и Алан Агузаров, и Марат Хинчагов, и Клюев Саша, с которым я с детства играл в сборной России. Я точно уверен, что никто из этих людей не захочет заработать на мне какую-то комиссию и только ради этого со мной общаться. Это 100%! И я тоже дорожу нашей дружбой. Без Алана я вообще не делаю ни шага в подписании каких-то документов. Он истинный профессионал в этом деле и с величайшим уважением относится ко мне. Наши семьи, наши старшие друг друга знают — в Осетии это очень важно. С теми людьми, которые умеют работать на этом поприще и действуют во благо футболиста, я готов общаться и помогать. Но если человек просто выдёргивает игрока, чтобы заработать, с таким я, скорее всего, разговаривать не стану», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.

