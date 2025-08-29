Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Иногда я ненавижу их». Аморим — о критике футболистов «МЮ» после проигрыша «Гримсби»

Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил, почему подверг критике своих футболистов после вылета из Кубка английской лиги от команды четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун».

Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Гримсби Таун
Клиторпс
Окончен
2 : 2
12 : 11
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Вернам – 22'     2:0 Уоррен – 30'     2:1 Мбемо – 75'     2:2 Магуайр – 89'    

«Ребята, если быть с вами до конца честным, то каждый раз, когда мы терпим или будем терпеть в будущем подобное поражение, я буду вести себя так же. Могу сказать, что иногда я ненавижу своих футболистов, иногда нет, иногда хочу их защитить.

Думаю, что это мой подход к работе, и я буду придерживаться его. В тот момент я был очень расстроен и [раздражён]. Знаю, что многие опытные люди говорят, как мне следует вести себя в СМИ, что нужно быть более последовательным и спокойным. Я не собираюсь так поступать.

Пытаюсь принять это и оставаться тем, кто я есть. Вот почему я так увлечён своим делом. В тот момент я был очень расстроен и разочарован, потому что чувствовал, что у нас была очень хорошая предсезонная подготовка, мы играли лучше и были последовательны в своей игре», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

