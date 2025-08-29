Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев: мы с помощниками перед Господом честны

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о спортивных целях тольяттинского клуба.

— У «Акрона» есть глобальная спортивная цель — выиграть Кубок, медаль?

— Владелец клуба неоднократно заявлял, что ему этого хотелось бы в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Но футбол — сложный вид спорта. Чтобы стать чемпионом, нужно создать чемпионский фундамент. А это, как правило, долгая, кропотливая, тяжёлая работа. Когда мой родной клуб становился чемпионом, этот фундамент закладывался с 1970 года по 1995-й. Это и первый дивизион, и строительство базы, стадиона, и улучшение финансовых условий для футболистов. А параллельно — работа с детско-юношеской школой. Пока у тебя нет базы, стадиона, говорить о самых высоких целях объективно сложно. Но я прекрасно понимаю стремление руководства к ним. Не знаю, удастся ли мне до этой поры доработать, потому что мы, тренеры, — всегда временные люди. Но в том, что мой тренерский штаб к этому стремится, нет никаких сомнений. Мы в этом плане перед Господом честны. Как бы ни закончился этот этап, я могу уже сегодня с уверенностью сказать, что мы проделали очень хорошую работу внутри команды. Для меня очень важно, чтобы об этом в первую очередь знали и видели наш болельщики. Я испытываю к ним только респект и уважение. Тренер должен создавать определённые условия для роста клуба. А сделать это можно только при честном отношении к своей профессии. В этой связи я спокоен, в том числе за своих помощников. Надеюсь, что это [большой успех] случится. Когда — сказать сложно. Но для этого нужно постепенно всё выстраивать, — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владиславу Круглову и Олегу Лысенко.