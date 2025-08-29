Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 2-го тура чемпионата Германии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 2-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 29 августа, стартует 2-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 2-го тура Бундеслиги (время московское):

Пятница, 29 августа:

21:30. «Гамбург» — «Санкт-Паули».

Суббота, 30 августа:

16:30. «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»;
16:30. «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм»;
16:30. «Штутгарт» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
19:30. «Аугсбург» — «Бавария».

Воскресенье, 31 августа:

16:30. «Вольфсбург» — «Майнц»;
18:30. «Боруссия» Дортмунд — «Унион»;
20:30. «Кёльн» — «Фрайбург».

По итогам минувшего сезона чемпионом Германии стала «Бавария», набрав 82 очка в 34 турах.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Вольтемаде переходит в «Ньюкасл» за € 80 млн, игрок был интересен «Баварии» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android