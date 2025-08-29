Расписание матчей 2-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 29 августа, стартует 2-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 2-го тура Бундеслиги (время московское):
Пятница, 29 августа:
21:30. «Гамбург» — «Санкт-Паули».
Суббота, 30 августа:
16:30. «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»;
16:30. «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм»;
16:30. «Штутгарт» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
19:30. «Аугсбург» — «Бавария».
Воскресенье, 31 августа:
16:30. «Вольфсбург» — «Майнц»;
18:30. «Боруссия» Дортмунд — «Унион»;
20:30. «Кёльн» — «Фрайбург».
По итогам минувшего сезона чемпионом Германии стала «Бавария», набрав 82 очка в 34 турах.