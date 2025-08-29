Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Василий Иванов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар»

Василий Иванов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар»
Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Краснодаром» в рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в воскресенье, 31 августа. Начало игры — в 18:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Встреча будет тяжёлой и для ЦСКА, и для «Краснодара». Я говорил раньше, что армейцы набирают ход. Команда усилилась точечно. Мне кажется, ЦСКА — одна из сильнейших команд по игре и качествам футболистов. Игра будет непростой. Встречаются два сильных клуба, где может произойти что угодно, но ЦСКА ближе к победе», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

