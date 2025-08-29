Василий Иванов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар»

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Краснодаром» в рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в воскресенье, 31 августа. Начало игры — в 18:00 мск.

«Встреча будет тяжёлой и для ЦСКА, и для «Краснодара». Я говорил раньше, что армейцы набирают ход. Команда усилилась точечно. Мне кажется, ЦСКА — одна из сильнейших команд по игре и качествам футболистов. Игра будет непростой. Встречаются два сильных клуба, где может произойти что угодно, но ЦСКА ближе к победе», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.