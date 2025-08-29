Артета сообщил, что Сака пропустит несколько недель из-за травмы
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета проинформировал, что крайний нападающий команды Букайо Сака пропустит несколько недель из-за повреждения, полученного в матче 2-го тура АПЛ с «Лидсом» (5:0). Ранее сообщалось, что англичанин травмировал подколенное сухожилие.
Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тимбер – 34' 2:0 Сака – 45+1' 3:0 Дьёкереш – 48' 4:0 Тимбер – 56' 5:0 Дьёкереш – 90+5'
«Букайо чувствует себя лучше, но, к сожалению, выбыл из строя на несколько недель. Не будет хирургического вмешательства. Это не так страшно, как в прошлый раз. Конечно, очень жаль, что это произошло, но это уже другая история.
Давайте посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие несколько дней и недель, затем повторим обследование и проанализируем, как обстоят дела», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Материалы по теме
Самые опасные травмы в футболе:
