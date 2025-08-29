Артета сообщил, что Сака пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета проинформировал, что крайний нападающий команды Букайо Сака пропустит несколько недель из-за повреждения, полученного в матче 2-го тура АПЛ с «Лидсом» (5:0). Ранее сообщалось, что англичанин травмировал подколенное сухожилие.

«Букайо чувствует себя лучше, но, к сожалению, выбыл из строя на несколько недель. Не будет хирургического вмешательства. Это не так страшно, как в прошлый раз. Конечно, очень жаль, что это произошло, но это уже другая история.

Давайте посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие несколько дней и недель, затем повторим обследование и проанализируем, как обстоят дела», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Материалы по теме Стала известна степень повреждений игроков «Арсенала» Саки и Эдегора

Самые опасные травмы в футболе: