Гвардиола отреагировал на грядущий матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов, согласно которым на этой стадии «горожане» встретятся с мадридским «Реалом».

«Для меня большая честь быть тренером соперника, который провёл больше всего матчей на «[Сантьяго] Бернабеу». Приятно вернуться в Испанию», — приводит слова Гвардиолы Madrid Zone на своей странице в социальной сети X.

Матч со «сливочными» станет гостевым для «горожан».

В минувшем сезоне команды встречались на стадии стыковых матчей за право участия в 1/8 финала Лиги чемпионов. По результатам двух игр «Реал» победил «Манчестер Сити» со счётом 6:3.

