Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
21:45 Мск
ЦСКА объявил о переходе Адольфо Гайча в «Крылья Советов» на правах аренды

ЦСКА в телеграм-канале объявил о переходе нападающего Адольфо Гайча в «Крылья Советов» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/2026.

«Желаем Адольфо успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении красно-синих.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

ЦСКА отдаст Адольфо Гайча в бесплатную аренду в «Крылья Советов» — источник

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

