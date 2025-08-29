Скидки
«Особенный день». Игрок ЦСКА Лукин поделился эмоциями от первого вызова в сборную России

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин поделился эмоциями от попадания в окончательный состав сборной России для участия в товарищеских матчах с Катаром и Иорданией в рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора.

«Вызов в сборную России — особенный день для меня. Я всю жизнь к этому стремился. Как только опубликовали окончательный состав сборной, мне позвонила вся семья, друзья и тренеры, которые поздравляли с вызовом. Попасть в сборную России — честь и гордость. Если оказался в итоговом списке, значит, я на правильном пути. Благодарен тренерскому штабу сборной, что доверились и вызвали. Буду стараться оправдать их доверие.

Первая реакция — радость, но состояние было непонятное. Эмоции переполняли. Долго шёл и верил, что попаду в сборную, но пока не осознал, что это произошло и уже через несколько дней я буду в Новогорске. Пока не приеду на сбор, не будет ощущения, что это правда, ха-ха.

Для меня важно выйти на поле в форме сборной России. Я действительно люблю свою страну. Когда выступал за юношескую и молодёжную сборные и играл гимн, испытывал невероятные эмоции. У меня была и остаётся мечта — близкие на трибунах, а я пою гимн России в футболке сборной. Надеюсь, что эта мечта сбудется», — приводит слова Лукина Sport24.

Национальная команда сыграет с Иорданией 4 сентября дома, а 7 сентября — на выезде с Катаром.

